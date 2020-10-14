Адвокат ейского бизнесмена усомнился в законности предъявленного ему обвинения

«Следствие пытается демонизировать предпринимателя Рафаэля Синагулова и бездоказательно приписать ему разные преступные деяния, которых он не совершал», — полагает адвокат Анатолий Клейменов, представляющий Рафаэля Синагулова. Как рассказал «Ленте.ру» защитник, в производстве ОВД Следственного Комитета РФ по Краснодарскому краю больше 10 лет находится уголовное дело об убийстве местного предпринимателя Ахада Ахадова.

И только спустя 10 лет следствие впервые выдвинуло обвинение. По версии правоохранительных органов организатором убийства стал бывший партнер Ахадова, бизнесмен Рафаэль Синагулов. С 16 октября 2019 года обвиняемый находится в СИЗО. «Основа обвинений строится на мотиве к организации убийства, — отмечает Анатолий Клейменов, — Но мой подзащитный не имеет к этому никакого отношения, как не имеет даже и мотива к совершению этого преступления».

По версии следствия, в 2009 году Ахадов имел задолженность перед Синагуловым как гарант сделки между самим Синагуловым и другом Ахадова — гражданином Турции господином Севендиком. Судя по документам, опубликованным в рамках процесса, 11 лет назад Ахадов отказался возвращать занятый Севендиком средства, а Синагулов просил их вернуть, так как гражданин Турции уехал из России и перестал выходить на связь. «Однако, по данным реестра недвижимости Турции, господин Севендик еще в 2006 году закрыл более 90 процентов задолженности перед российским предпринимателем за счет передачи ему недвижимого имущества в Турции. В связи с этим, реального мотива к организации убийства Синагулов иметь не мог», — подчеркнул Анатолий Клейменов.

Адвокат помог супруге бизнесмена составить обращение к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с рассказом возможных причин происходящего с Рафаэлем Синагуловым. «В ходе одного из свиданий с мужем она узнала от него новую информацию, которая полностью объясняет нахождение ее мужа в СИЗО в течение столь долгого срока, — пересказывает текст обращения адвокат. — В 2019 году, со слов ее супруга, ему сообщили, что если он хочет оставаться на свободе и продолжать вести свой бизнес, он обязан платить деньги полицейской «крыше» — конкретным сотрудникам ОВД УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю, а в том случае, если откажется, он будет привлечен к уголовной ответственности. Что впоследствии и произошло, так как муж отказался от участия в каких-либо коррупционных схемах».

По словам адвоката, уголовное дело против Рафаэля Синагулова № 11902030077000067 по статье 159 УК РФ (налоговое мошенничество) действительно было возбуждено 14 октября 2019 года. Но эти обвинения его супруга считает «надуманными» и в письме отмечает, что «не позволили избрать в отношении ее мужа меру пресечения, связанную с содержанием под стражей, которая бы не позволила ему активно защищаться от предъявленных обвинений и продолжать вести бизнес, — продолжает пересказ письма Татьяне Москальковой Анатолий Клейменов. — Именно поэтому появилось абсолютно дикое обвинение (…) в нераскрытом убийстве десятилетней давности, в которое никто из семьи, его близких и бизнес-партнеров до сих пор не может поверить».

По словам адвоката Синагулова Анатолия Клейменова, эти заявления подтверждены собранными защитой доказательствами непричастности Синагулова, поскольку у него отсутствовал реальный мотив (к моменту убийства задолженность перед ним была погашена), а также наличие бесспорного алиби у предполагаемого обвинением исполнителя, процессуальный статус которого до сих пор не определен. Отказ следствия рассматривать иные версии, в которых содержится информация о причастности других лиц к убийству, расследованием которого и занимается следствие, выглядит необоснованным. «Господин Синагулов имеет твердую и непоколебимую деловую репутацию добросовестного бизнесмена, всегда действующего строго в рамках правовых норм. Он ведет бизнес с 90-х годов и при этом ни разу не совершал преступлений и не привлекался к уголовной ответственности, а его контрагенты отзываются о нем исключительно положительно, — подчеркнул Анатолий Клейменов. — Я уверен, что следствие, как и прокуратура, обязаны были обратить внимание на данную позицию стороны защиты».

По словам адвоката, даже родственники погибшего говорят о том, что убийство было инициировано не Синагуловым, а другими людьми.

