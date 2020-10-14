Родственники убитых в Ингушетии боевиков потребовали выдать их тела

Родственники боевиков, ликвидированных в Ингушетии в августе, потребовали выдать их тела. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Мемориал».

В организации напомнили, что 23 августа силовики провели спецоперацию, в ходе которой были убиты три сторонника запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ): Магомед Саралиев, Аслангирей Гадаборшев и Ибрагим Лолохоев. Еще двоих террористов — Ису Лолохоева и Шарипа Салдаева — ликвидировали у села Галашки Сунженского района.

Материалы по теме Правдивая ложь Зеленский уступил террористу и спас людей. Почему это было возможно в СССР и невозможно в России? Время страха Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором

13 октября мать братьев Лолохоевых и жена Гадаборшева подали в Магасский районный суд иск к республиканскому управлению Следственного комитета России (СКР) с просьбой признать незаконным отказ выдать им для захоронения тела убитых.

«В официальном ответе Следственное управление СК РФ по Ингушетии сообщило матери Лолохоевых, что тела ее сыновей не могут быть выданы для захоронения, "так как в ходе предварительного следствия установлено, что смерть братьев Лолохоевых и убитых вместе с ними наступила в результате пресечения уполномоченными должностными лицами правоохранительных органов совершенного ими террористического акта"», — говорится в сообщении центра.

При этом, согласно официальной информации, Лолохоевых и Гадаборшева обвиняют в оказании вооруженного сопротивления силовикам, а это, по мнению их родственников, не может расцениваться как теракт.

Заседание суда по делу пройдет на следующей неделе.

В июле 2011 года тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров разрешил не выдавать тела боевиков, убитых в ходе спецопераций. Он пояснял, что это будет положительно восприниматься местным населением и благоприятно отразится на ситуации в республике и имидже ее руководства.