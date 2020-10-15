Россиянина приговорили к 20 годам колонии за избиение и гибель трехлетней дочери

В Ханты-Мансийском автономном округе россиянина приговорили к 20 годам колонии строгого режима за убийство трехлетней дочери. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в конце декабря 2019 года житель Нефтеюганска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлился на плакавшую дочь. Он схватил девочку и бросил с высоты поднятой руки на пол, а затем нанес ей около сотни ударов руками и ногами. Избиение закончилось смертью ребенка.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего с особой жестокостью») 117 УК РФ («Истязание»), 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью») и статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей»). Подсудимый сначала не признавал свой вины, но под тяжестью улик сознался в содеянном. Выяснилось, что он проживал с женой и детьми от первого брака, систематически избивая их, причиняя им физические и психические страдания.