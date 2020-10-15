Отец показал личное видео скончавшейся после свадьбы невесты

В австралийском городе Голд-Кост, штат Квинсленд, отец показал личное видео со свадьбы дочери, скончавшейся через десять дней после церемонии. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летняя Эшли Симраджх и ее жених Джейсон Хэйл сыграли свадьбу 5 сентября. В конце августа девушка узнала, что ей осталось жить совсем немного из-за многочисленных онкологических заболеваний. Она скончалась 15 сентября, спустя десять дней после свадьбы.

Отец Симрадж, Тони, поделился трогательным видео с торжества, чтобы выразить благодарность всем, кто поддерживал его дочь во время лечения. По его словам, люди со всего мира проявляли заботу и участие. Ему писали жители Нигерии, ЮАР, Словении, Португалии, Индии, Новой Зеландии, Великобритании, Америки и даже России.

«Это очень личное видео, но мы чувствуем, что, опубликовав его, сможем поблагодарить каждого за моральную поддержку и вовлеченность, — отметил Тони. — В конце августа мы рассказали [прессе], что ей осталось жить один, максимум три дня. То, что она дожила до свадьбы, показывает, насколько для нее это было важно».

Семья Симрадж винит в смерти дочери врачей, которые не смогли вовремя распознать смертельную болезнь. По их словам, девушка обращалась в больницу еще в 2018 году, жалуясь на странное новообразование на ноге. Доктора решили, что у нее обычная бородавка, и не стали проводить обследование.

Через год опухоль увеличилась, начала болеть и кровоточить. Симраджх обратилась к другому медику. В июне 2019 года ей сделали биопсию и диагностировали у нее меланому, а позже — рак легких, печени и груди.

Родители Симрадж подали в суд на двух докторов за халатность. Тони подчеркивает, что их цель — не получение моральной компенсации. Семья добивается, чтобы больница признала вину и понесла за нее ответственность.