В России выделят миллиарды рублей на новые места в школах

Правительство России выделит почти 12 миллиардов рублей на создание новых мест в школах ряда регионов. Сообщение премьер-министра Михаила Мишустина публикует ТАСС в четверг, 15 октября.

«За счет перераспределения бюджетных ассигнований эти регионы дополнительно до конца следующего года в общей сложности получат почти 12 миллиардов рублей», — сказал глава правительства, подчеркнув, что деньги будут направлены в те регионы, в которых вопрос нехватки мест в школах стоит особенно остро и вынуждает школьников учиться в три смены. К таким регионам Мишустин отнес, в частности, Бурятию, Дагестан и Чечню.

Отдельно Мишустин отметил, что средства получит и Ингушетия. Там удалось ликвидировать обучение в три смены, но потребность в дополнительных школьных местах осталась.

Ранее президент Владимир Путин в середине января распорядился обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый класс. 1 сентября младшеклассники начали получать обещанные обеды. По предварительным расчетам, на реализацию указа с сентября по декабрь 2020 года будет потрачено более 26 миллиардов рублей. Большая часть трат будет оплачена из федерального бюджета. Минимальная стоимость горячего блюда для школьника составит 44 рубля, средняя — 60,5.