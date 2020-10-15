Программа создания виртуальных концертных залов завершилась в Смоленской области

В Смоленской области завершилась программа создания виртуальных концертных залов. Третий в регионе зал был открыт на базе Сафоновского городского культурного центра, передает ТАСС.

Площадки создавались в рамках реализации национального проекта «Культура». С открытием третьего зала задача региона в рамках нацпроекта была полностью выполнена.

На создание виртуального зала на базе Сафоновского городского культурного центра из федерального, регионального и местного бюджетов было выделено около шести миллионов рублей.

В национальный проект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.