Мужчина продал дом и оставил послания из «Губки Боба»

Неизвестный мужчина продал свой дом, но оставил послания будущим хозяевам — бывший собственник нарисовал над плинтусами персонажей американского мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Ролик стал вирусным в сети, пишет Mirror.

По словам мужчины, он оставил «маленькие подарки» новым жильцам. Всего в здании есть изображения трех героев сериала, в том числе Патрика Стара.

Некоторым интернет-пользователям понравились такие «произведения искусства». «Я бы оставил их», — написал один из комментаторов. «То же самое. Мне вообще очень нравится», — добавил другой.

Однако остальная часть негативно восприняла рисунки. По мнению некоторых юзеров, подобные изображения раздражают, их надо прятать за шкафами и стиральными машинами.

«Они вроде милые, но... Я не хочу тратиться на целое ведро краски, чтобы их убрать», — поделился один из пользователей. «Надеюсь, они не появились уже после того, как заключили сделку с домом. Тогда это не было бы забавным сюрпризом», — добавил еще один комментатор.

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