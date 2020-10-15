Кремль прокомментировал решение президента Киргизии уйти в отставку

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку, заявив, что нельзя давать оценку его мотивам, «основываясь на каких-то эмоциональных критериях». Слова Пескова передает ТАСС в четверг, 15 октября.

Он отметил, что сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизировать ситуацию в республике и вывести ее в конституционное русло.

Ранее 15 октября стало известно, что Жээнбеков согласился покинуть пост президента республики. На этом фоне к расположенной на южной окраине Бишкека государственной резиденции «Ала-Арча» стянули отряды спецподразделений.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги вызвали массовые протесты. Демонстранты захватили здание парламента. Результаты выборов были признаны недействительными. Премьер-министр и спикер парламента подали в отставку. Новым премьер-министром назначили бывшего депутата Садыра Жапарова.