Массовое нарушение мер безопасности в отеле в Сочи при пандемии сняли на видео

Постояльцы одного из отелей в Сочи сняли на видео массовое нарушение мер безопасности во время пандемии коронавируса. Ролик очевидцев был опубликован в Telegram.

На размещенных в сети кадрах видно, как отдыхающие толпами перемещаются по ресторану, не соблюдая требования социальной дистанции и не используя средства индивидуальной защиты.

«Людей — миллион. Всем на все "набрать". Люди кашляют и чихают друг на друга прямо там же. Всех все устраивает. Какой, к черту, COVID-19, когда хавки — бери, сколько хочешь?» — отметил автор видеозаписи.

14 октября сообщалось, что отдыхающий в Сочи показал на видео происходящее на местном курорте во время бархатного сезона на фоне пандемии коронавируса. На размещенных в сети кадрах был запечатлен городской галечный пляж, а также стоящие на пирсе рыбаки.