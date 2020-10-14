Происходящее в Сочи во время бархатного сезона показали на видео

Отдыхающий в Сочи показал на видео происходящее на местном курорте во время бархатного сезона на фоне пандемии коронавируса. Соответствующей видеозаписью он поделился на своей странице в Facebook.

На размещенных в сети кадрах запечатлен городской галечный пляж, а также стоящие на пирсе рыбаки.

«74 августа! Моя лента в эти дни полна восторженных отзывов о Сочи: погода — блеск, настоящее лето, много солнца и зелени, а море просто удивляет до глубины души прозрачностью и нежным плеском волны», — указал в подписи автор видео.

Пользователи сети обсудили ролик и поделились собственными впечатлениями от отдыха в комментариях. «Все отлично, все радует», «Была недавно, восторг. И погода, и водичка — рай! В следующем году обязательно вернусь именно в это же время», «Отлично отработали и отдохнули! Только вернулись», «Подтверждаю! Мы очень довольны!», «Сочи — Турция», «Вчера улетали днем. Было плюс 27, вода плюс 25, однако...» — писали они.