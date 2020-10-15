Швеция рекордно увеличит оборонный бюджет из-за «российской угрозы»

Правительство Швеции рекордно увеличит расходы на оборону из-за внешней угрозы. Об этом заявил министр обороны страны Петер Хультквист, сообщает ТАСС.

По его словам, партии правительственной коалиции (Социал-демократическая и Охраны окружающей среды) согласовали с Партией центра и «Либералами» увеличение оборонного бюджета на 27,5 миллиарда шведских крон (3,11 миллиарда долларов), то есть на 40 процентов. Это самый большой процент увеличения финансирования обороны с 1950-х годов.

Хультквист отметил, что поводом для рекордных вложений стал пересмотр вероятности нападения на королевство. Так, если в 2015 году такая возможность оценивалась как маловероятная, то теперь она не исключается. Одной из угроз в Швеции считают действия России, которая может «использовать военные средства».

В настоящий момент размер военного бюджета Швеции составляет 60 миллиардов крон (6,4 миллиарда долларов). Бюджет Минобороны России на текущий год составляет почти 1,9 триллиона рублей, что на данный момент эквивалентно 24,2 миллиарда долларов.

Ранее посольство России в Вашингтоне обвинило США в раздувании «российской угрозы». По мнению дипломатов, глава Командования глобального удара ВВС США генерал Тимоти Рэй де-факто ставит предполагаемую угрозу, исходящую от России и Китая, в один ряд с терроризмом.