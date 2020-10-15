Домработница вынесла из дома актрисы Тумайкиной ценности и уехала на Украину

Домработница вынесла из дома заслуженной артистки России Ольги Тумайкиной драгоценности на сумму 780 тысяч рублей, заявила, что уезжает на Украину и перестала выходить на связь. Актриса обратилась в полицию, пишет «Московский комсомолец» в четверг, 15 октября.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Былово, расположенном в Троицком административном округе Москвы. Домработница в течение года работала в доме Тумайкиной, в это время у артистки начали пропадать серьги, перстни и парфюмерия. Также Тумайкина заявила о пропаже наручных часов с дарственной надписью от руководителя Следственного комитета России.

48-летняя Ольга Тумайкина — одна из ведущих актрис Театра имени Вахтангова. Она снялась в таких фильмах, как «Чудеса в Решетове», «Исчезнувшая империя», «Мафия: Игра на выживание», «Гудбай, Америка!» и «Лед 2». Звание заслуженной артистки России она получила в 2007 году.