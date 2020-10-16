В Чечне уволили девять чиновников без образования

В Чечне уволили девять чиновников без необходимого образования и стажа. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Установлено, что руководством государственного органа региона на должности государственной гражданской службы назначались лица, не соответствующие предусмотренным законодательством квалификационным требованиям», — говорится в сообщении.

Кроме того, один из отстраненных чиновников оказался руководителем общества с ограниченной ответственностью, тогда как по закону о государственной службе чиновником запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией (статья 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»).

В итоге по результатам прокурорской проверки, помимо отстраненных чиновников еще шестерых привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Костромской области главой Повалихинского сельского поселения стала Марина Удгодская, которая почти пять лет проработала уборщицей в городской администрации. Участие в выборах главы она приняла по просьбе бывшего главы Николая Локтева. По итогам голосования жители отдали ей 84 голоса, а Локтеву — 46. Такой результат стал для Удгодской неожиданностью. Она призналась, что не умеет работать с документами и не знает, что входит в обязанности главы. Несмотря на это, с 1 октября Удгодская официально вступила в должность.