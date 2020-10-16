Иран пообещал ответить на прилетающие из Нагорного Карабаха снаряды

Иран пообещал ответить воюющим в Нагорном Карабахе сторонам из-за попадания снарядов на его приграничные территории. Об этом заявил представитель иранского министерства иностранных дел Саид Хатибзаде, сообщается в Telegram-канале правительства Исламской республики.

Тегеран не останется равнодушным к этой «совершенно неприемлемой» ситуации, заверил он. «Поддержание безопасности и мира иранских граждан, проживающих в приграничных районах, является приоритетом наших вооруженных сил», — добавил Хатибзаде.

При этом в настоящее время пограничные силы Ирана не предпринимали ответных действий, опроверг соответсвующие слухи представитель МИД.

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14 октября телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что на территории Ирана разорвалось восемь ракет, выпущенных из зоны конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Они попали в населенный пункт, в результате был нанесен ущерб нескольким домам, один человек получил ранения. Всего за время обострения конфликта на территорию Ирана залетело около 50 ракет и снарядов. Иран направлял официальные ноты протеста правительствам в Баку и Ереване в связи со случайными попаданиями боеприпасов в различные районы страны.

Ранее Тегеран заявил о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией: иранские добровольцы готовы помогать азербайджанской стороне, если она обратится к Исламской Республике. До этого страна призывала Ереван вернуть Баку территорию Нагорного Карабаха.

Столкновения в Карабахе начались 27 сентября. Спустя почти две недели министры иностранных дел Армении и Азербайджана прилетели в Москву на переговоры при посредничестве России. 10 октября было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.