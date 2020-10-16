Иран пообещал ответить на прилетающие из Нагорного Карабаха снаряды

Иран пообещал ответить воюющим в Нагорном Карабахе сторонам из-за попадания снарядов на его приграничные территории. Об этом заявил представитель иранского министерства иностранных дел Саид Хатибзаде, сообщается в Telegram-канале правительства Исламской республики.
Тегеран не останется равнодушным к этой «совершенно неприемлемой» ситуации, заверил он. «Поддержание безопасности и мира иранских граждан, проживающих в приграничных районах, является приоритетом наших вооруженных сил», — добавил Хатибзаде.
При этом в настоящее время пограничные силы Ирана не предпринимали ответных действий, опроверг соответсвующие слухи представитель МИД.
14 октября телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что на территории Ирана разорвалось восемь ракет, выпущенных из зоны конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Они попали в населенный пункт, в результате был нанесен ущерб нескольким домам, один человек получил ранения. Всего за время обострения конфликта на территорию Ирана залетело около 50 ракет и снарядов. Иран направлял официальные ноты протеста правительствам в Баку и Ереване в связи со случайными попаданиями боеприпасов в различные районы страны.
Ранее Тегеран заявил о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией: иранские добровольцы готовы помогать азербайджанской стороне, если она обратится к Исламской Республике. До этого страна призывала Ереван вернуть Баку территорию Нагорного Карабаха.
Столкновения в Карабахе начались 27 сентября. Спустя почти две недели министры иностранных дел Армении и Азербайджана прилетели в Москву на переговоры при посредничестве России. 10 октября было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.