Самый богатый чернокожий миллиардер США признался в махинациях с налогами

Cамый богатый чернокожий миллиардер США Роберт Смит признался, что 15 лет уклонялся от уплаты налогов и подавал ложные декларации, пишет Bloomberg.

Федеральная прокуратура заявила, что Смит скрывал доходы, используя иностранные трасты и корпорации для обмана налоговой службы. 57-летний миллиардер избежал судебного преследования только благодаря сотрудничеству в деле против Роберта Брокмана. Бизнесмена из Хьюстона обвинили в сокрытии дохода размером в два миллиарда долларов. Прокуратура страны назвала это крупнейшим налоговым разбирательством в США.

Смит согласился выплатить более 139 миллионов долларов в качестве задолженности по налогам. Признание в махинациях разрушило репутацию миллиардера, которую он выстраивал годами, пишет издание. Смит жертвовал сотни миллионов долларов на различные благотворительные цели, например, он оплатил долги за обучение выпускников Morehouse College.

Смит признался, что потратил 2,5 миллиона долларов из необлагаемых налогом средств на покупку и ремонт своего загородного дома в Калифорнии. Он также приобрел недвижимость во французских Альпах.

Ранее издание Business Insider раскритиковало США за засилье белых миллиардеров. В стране по состоянию на 2019 год насчитывалось 607 миллиардеров, только пятеро из них афроамериканцы.