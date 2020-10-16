Отдыхавшего в Сочи туриста зажало между катером и катамараном в море

В Сочи катер столкнулся с катамараном, в результате чего пострадал турист. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел еще в сентябре. Водитель катера, избравший опасную скорость движения, «допустил небрежность при маневрировании» и столкнулся с катамараном, в котором находились три туриста. В результате одного из них зажало между суднами.

«Мужчина получил множественные травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», — отметили в СКР.

Как добавили в ведомстве, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения морского транспорта». Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что россиянин с ребенком сорвался с обрыва в Сочи во время катания на квадроцикле и погиб. Его сын был экстренно госпитализирован с множественными травмами.