В России построят гигантскую пирамиду из мусора

В Тюмени из гигантской свалки, расположенной на девятом километре Велижанского тракта, сделают пирамиду. Саркофагом планируется накрыть 1,5 миллиона кубометров отходов, складированных с серьезными нарушениями, сообщает URA.RU.

По информации агентства, весь мусор закроют защитным саркофагом, засыплют грунтом, сформируют пирамиду и засеют ее травой. Предполагается, в что в результате на месте бывшей свалки появится красивый холм. По периметру установят противофильтрационный экран, также будет смонтирована аварийная дренажная система — она не даст загрязнениям покинуть пределы пирамиды.

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Приступить к строительству пирамиды планируют в 2021 году. Стоимость работ пока не определена, но известно, что 22 процента затрат покроет федеральный бюджет России, остальные средства изыщут в бюджете Тюменской области.

Свалка на Велижанском тракте имеет дурную репутацию: мусор здесь бродит и выделяет метан, регулярно загораясь. Кроме того, фильтрат твердых бытовых отходов попадает в грунтовые воды. При этом поблизости расположены водозабор, озера и дачи, владельцы которых потребляют воду из скважин.

В минувшем сентябре стало известно, что Россия выделит триллион рублей на охрану окружающей среды и решение экологических проблем в период с 2021 по 2023 годы. Деньги пойдут на снижение уровня загрязнения воздуха, развитие инфраструктуры, обращение с твердыми коммунальными отходами и ликвидацию свалок, оздоровление водоемов, а также на восстановление и охрану лесов.

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