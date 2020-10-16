Подсчитаны зарплатные убытки россиян на пике карантина

На пике карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, зарплатные убытки россиян составили 841 миллиард рублей. По мнению экспертов, основные потери принесли не массовые увольнения, а режим неполной занятости. Соответствующие данные аналитического обзора рейтингового агентства НКР «Цена карантина» приводит РБК.

Для подсчетов эксперты составили анализ поступления налогов физических лиц в бюджеты субъектов страны. Во втором квартале 2020 года они снизились на 9,5 процента, хотя кварталом ранее был зафиксирован рост на 12 процентов. Эта цифра, по мнению специалистов, соответствует динамике фонда оплаты труда.

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В исследовании не учитывались финансовые потери официально не трудоустроенных россиян, а также самозанятых. Многие из них, как отмечает агентство, утратили свои источники дохода ввиду специфики деятельности. По подсчетам НКР, их потери составили больше, чем убытки официально трудоустроенных жителей страны.

Отмечается, что наибольшие финансовые потери наблюдались в апреле-мае. На протяжении этого времени россияне недополучили 16 миллионов среднемесячных зарплат.

Наибольшие убытки из-за карантина понесли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, республика Татарстан и Челябинская область. А меньше всего пострадали Еврейская автономная область, Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также Северная Осетия и Курганская область.

Ранее аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали число россиян, у которых за время пандемии снизилась зарплата. Как сообщают «Известия», это коснулось 4,6 миллиона граждан.