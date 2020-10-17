Российский регион заявил о нехватке врачей из-за коронавируса

Республика Коми ищет специалистов для работы с больными COVID-19. О нехватке более сотни медработников на фоне распространения коронавируса администрация региона заявила на своей странице во «ВКонтакте».

Специалистам, готовым работать в Сыктывкаре, по словам властей, бесплатно предоставят питание и проживание в гостинице. Больницам требуется более 100 медсестер, 23 терапевта, восемь анестезиологов-реаниматологов и семь инфекционистов.

Больше всего медицинского персонала требуется в республиканскую клиническую больницу, республиканскую инфекционная больница и Ухтинскую городскую больницу.

За минувшие сутки в Республике Коми выявили 157 случаев заражения коронавирусом. Всего под медицинским наблюдением находятся 4455 человек.