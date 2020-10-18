Автоэксперт назвал главные ошибки при покупке подержанной машины

Главная ошибка при выборе подержанной машины — покупка авто с ржавым или битым кузовом. Это может привести к потере ездовых качеств машины, а ремонт кузова дорого обойдется новому хозяину. Об этом в беседе с порталом URA.ru рассказал российский автоэксперт Вячеслав Субботин.

Также внимание стоит обратить на состояние агрегатов автомобиля: коробки передач, мотора и подвески. Например, изношенность двигателя, состояние амортизаторов, сайлентблоков и трансмиссии нельзя определить на техосмотре, пояснил Субботин.

Кроме того, в дилерских центрах и у перекупщиков есть определенные схемы обмана. Во-первых, например, часто скручивают пробег, а также мелким шрифтом в договоре указывают, что возврат машины осуществляется только за дополнительную плату. Перекупщики же просто скрывают дефекты продаваемых авто.

В заключение эксперт призвал отказаться от покупки машины с пробегом, особенно если она китайского или корейского производства. Также не следует покупать подержанную машину с вариатором, роботизированной коробкой передач, а также машины с непосредственным впрыском топлива.