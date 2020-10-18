Бывшую жену звезды «Спасателей Малибу» обнаружили живущей на улице

Бывшую жену звезды сериала «Спасатели Малибу» Джереми Джексона, Лони Уиллисон после исчезновения два года назад, обнаружили живущей на улице в Лос-Анджелесе. Об этом пишет The Sun.

Бывшую красавицу, когда-то блиставшую на обложках журналов со своим звездным супругом, заметили толкающей тележку со своими вещами и копающейся в мусорных баках. Лони вышла замуж за Джереми в 2012 году, однако после серии ссор пара распалась. Ее последним местом работы была клиника косметической хирургии, где она трудилась в качестве ассистентки. В 2016 году у девушки случился нервный срыв, в результате она потеряла работу, квартиру, машину и оказалась на улице, а в 2018 году и вовсе пропала после неудачной попытки друзей отправить ее в реабилитационный центр из-за пристрастия к наркотикам и алкоголю.

Лони отказывается от предложений о помощи, заявляя, что ни в чем не нуждается и никого не хочет видеть. «Я могу жить одна. У меня есть все, что мне нужно, прямо здесь», — заявила бывшая жена Джереми Джексона. Она пояснила, что деньги для себя она находит, а еду берет в мусорных баках и возле магазинов.

Сам же 40-летний Джереми Джексон стал звездой журналов о фитнесе. Однако задолго до этого, покинув сериал «Спасатели Малибу», он тоже страдал от алкогольной и наркотической зависимости и даже провел 90 дней в тюрьме по обвинению в хранении наркотиков и попытке продать их. В 2015 году он был арестован по обвинению в убийстве, которое потом было снято. В том же году Джексона арестовали за нападение с ножом на женщину во время ссоры, он был приговорен к 270 дням тюрьмы с пятилетним испытательным сроком.

«Спасатели Малибу» — американский телесериал о спасателях, патрулирующих пляжи округа Лос-Анджелес в Калифорнии, выходивший в эфир с 1989 по 1999 годы.