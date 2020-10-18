Иран заявил о снятии оружейного эмбарго со страны

Оружейное эмбарго в отношении Ирана перестает действовать с 18 октября. Об этом заявил МИД Ирана, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что теперь страна может продавать и покупать вооружение. Также в заявлении говорится о том, что перестали действовать введенные ранее против ряда иранских гражданских и военных должностных лиц ограничения на въезд на территории государств-членов ООН и транзит через них.

«Сегодня знаменательный день для международного сообщества, которое вопреки усилиям США защитило резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)», — заявили в министерстве.

Резолюция 2231, которая была принята в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истек 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.

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