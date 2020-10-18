«Астон Вилла» впервые за 90 лет стартовала в чемпионате Англии с четырех побед

«Астон Вилла» на выезде обыграла «Лестер» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 18 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в концовке встречи забил полузащитник бирмингемцев Росс Баркли.

«Астон Вилла» одержала четвертую победу подряд и вышла на второе место в АПЛ, кроме того, у бирмингемцев одна игра в запасе. Последний раз клуб стартовал в английском чемпионате с четырех побед подряд в 1930 году. В активе «Лестера» девять очков, клуб находится на четвертой строчке.

В следующем туре «Лестер» 25 октября на выезде сыграет с «Арсеналом». «Астон Вилла» двумя днями раньше на своем поле примет «Лидс».