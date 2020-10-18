Кристина Асмус ответила на вопрос о желании сняться в порно

Российская актриса Кристина Асмус устроила викторину в сторис на своей странице в Instagram, где ответила на вопрос о желании сняться в порно.

В рамках викторины подписчики актрисы интересовались ее здоровьем, личной жизнью, вкусами. Не обошлось и без вопросов о творческой жизни Асмус. Один из пользователей задал ей вопрос, хотела бы она сняться в порно. Актриса ответила отрицательно, подчеркнув при этом, что она стесняется раздеваться перед камерой. Свой ответ она сопроводила кадром из фильма «Дневник Бриджит Джонс» с главной героиней в откровенном платье.

Осенью 2019 года Кристина Асмус подверглась травле из-за эротической сцены в фильме «Текст». Ее приятель, сценарист Александр Цыпкин рассказал, что после выхода картины актрисе начали поступать угрозы.

В конце июня режиссер Алексей Учитель рассказал об обнаженной сцене с Асмус в новой картине «Китобой», снятой его учеником Филиппом Юрьевым. В фильме она сыграла порноактрису. Интернет-пользователи раскритиковали Асмус за эту роль. Критикам не понравилось появление актрисы на экране в полуголом виде. Некоторые комментаторы посчитали, что режиссер взял Асмус на эту роль из-за фильма «Текст».