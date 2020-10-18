Силовики применили спецсредства против протестующих в Минске

Белорусские силовики применили спецсредства против участников несанкционированной протестной акции, которая проходит в Минске в воскресенье, 18 октября. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, правоохранители использовали спецсредства для разгона митингующих у универмага «Беларусь» на Партизанском проспекте. Всего были слышны несколько хлопков, которые напоминали разрывы светошумовых гранат.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, силовики сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями после того, как протестующие закидали их машину камнями. Инцидент также произошел в районе Партизанского проспекта.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы начали задерживать участников протестов. До этого отмечалось, что в преддверии акции в Минске ко дворцу Независимости, который является резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко, направили колонну военной техники и автозаков. Также в центре города были закрыты несколько станций метро.