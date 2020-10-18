В РПЦ призвали врачей пускать священников к пациентам с коронавирусом

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата (РПЦ) митрополит Иларион призвал врачей пускать священников к пациентам с коронавирусом. Он заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Очень-очень важно, чтобы к людям, которые попадают сейчас в больницы с воспалением легких и другими заболеваниями, вызванными коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, был беспрепятственный доступ священника, потому что и когда человек болеет, и когда человек готовится к исходу из жизни, если он верующий, для него очень важны молитва Церкви, присутствие священника», — сказал митрополит.

Он обратился к врачам, руководителям больниц и госпиталей, в которых проходят лечение пациенты с коронавирусом: «Если приглашают священника, пожалуйста, беспрепятственно допускайте его к пациенту, чтобы не лишать больного человека возможности получить духовное утешение, а умирающего — последнего напутствия».

Так митрополит прокомментировал информацию о том, что в ходе второй волны эпидемии в России растет число вызовов священников к людям, которым диагностировали заражение COVID-19.

Также священнослужитель заявил, что РПЦ хорошо подготовила священников с начала эпидемии. По его словам, они «хорошо разбираются в санитарной и эпидемической тематике, способны полностью защитить себя и тех, кого они посещают». Архиерей добавил, что при входе в отделения с больными COVID-19, священнослужитель использует все средства защиты.

Ранее в октябре митрополит Иларион посоветовал россиянам не медлить с прививкой от коронавируса, чтобы избежать мучений от заражения. Он объяснил, что риск проявления побочных эффектов от препарата минимальный, а сама инфекция страшнее и не сравнится с ощущениями тех, кто заразился.