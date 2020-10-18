На Украине пообещали пригрозить Западу ядерным оружием

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко пообещал пригрозить Западу возвращением ядерного оружия в случае, если тот будет недостаточно помогать Украине в ее противостоянии с Россией. Об этом генерал-полковник заявил в эфире YouTube-канала Ukrlife.

Для этого, отметил Смешко, у страны есть «научный потенциал» и «все технические возможности».

«Я не призываю восстановить [ядерный статус], я призываю напомнить, что нужно с уважением относиться к украинскому народу… Мы же искренне защищаем западный мир, искренне защищаем демократию, почему демократия этого не делает?» — высказался он.

При этом, заявил экс-глава СБУ, именно Украина, «подарившая миру Королева», внесла значимый вклад и в развитие ядерного оружия, и в процесс разоружения.

Ранее сообщалось, что Украина предупредила Совет Европы о невозможности умиротворить Россию. С таким заявлением выступила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко, обращаясь к нынешнему генсеку Марии Пейчинович-Бурич перед ее визитом в Москву.