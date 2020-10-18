В ООН осудили удары по населению в ходе карабахского конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил боевые действия и удары по населенным пунктам в ходе конфликта Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха. Об этом говорится в заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь осуждает все атаки на населенные пункты, затронутые конфликтом», — отмечается в сообщении. Неприемлемой называется гибель мирных жителей, в том числе детей, как это произошло в результате удара по городу Гянджа.

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Как отмечается, Гутерриш «глубоко сожалеет, что стороны в течение длительного времени игнорировали неоднократные призывы немедленно прекратить боевые действия». Генсек призывает стороны действовать в соответствии с международным гуманитарным правом и ожидает, что стороны выполнят обязательства по перемирию, указал Дюжаррик.

Ранее стало известно, что Минобороны Армении показало на видео наступление войск Азербайджана после объявления гуманитарного перемирия.

Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Бои между объединенными силами Армении и Нагорно-Карабахской республики (НКР) против Азербайджана продолжаются уже три недели. В боевых действиях участвует Турция, хотя ранее Баку и Анкара этот факт отрицали.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.