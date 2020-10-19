Женщина избавилась от 40 сантиметров на талии и раскрыла три секрета успеха

Жительница австралийского города Миртлфорд, штат Виктория, избавилась от 40 сантиметров на талии и раскрыла три секрета своего успеха. Историю ее преображения опубликовал таблоид Daily Mail.

39-летняя школьная учительница Бриджет-Флинт Чепмен (Bridget-Flint Chapman) утверждает, что у нее всегда был лишний вес. В рабочие дни она старалась придерживаться здорового питания, однако в выходные позволяла себе слишком много вредной пищи и переедала.

Чепмен решила привести себя в форму, чтобы стать лучшей матерью для своих дочерей. Она начала следовать специальной программе похудения, разработанной The Healthy Mummy. Австралийка заменила привычные блюда на фруктовые и овощные смузи и уже через девять недель увидела результаты.

Тем, кто стремится сбросить лишний вес, она советует не усложнять процесс похудения, пить больше воды и меньше есть снеки.

Австралийка избавилась от лишних сантиметров на талии, после чего сконцентрировалась на проработке мышц. Каждое утром она стала заниматься спортом: бегать, выполнять интервальные тренировки высокой интенсивности или делать комплекс на растяжку мышц. Выходные она старалась проводить более активно, например, выбираться на долгие пробежки или играть в нетбол.

Чепмен регулярно измеряет свои формы и фотографирует свое отражение в зеркале, чтобы следить за прогрессом. При этом она решила не обращать внимания на изменения в весе. «Я считаю, что нам всем нужно выкинуть весы и перестать полагаться на эти цифры, чтобы достичь успеха в похудении», — отмечает она.

Ранее сообщалось о жительнице шотландского города Левен, весившей 165 килограммов. Она сбросила почти две трети веса, после того как изменила рацион и начала регулярно заниматься спортом.