Сыгравшие в масках гандболисты испанского клуба заразились коронавирусом

Игроки испанского гандбольного клуба «Адемар Леон» заразились коронавирусом. Об этом сообщается на сайте российской команды «Чеховские медведи».

Подмосковный клуб должен был встретиться с испанцами в рамках Лиги Европы во вторник, 20 октября, но из-за вспышки заболевания игроки «Адемара» отправлены на самоизоляцию. Теперь игра перенесена на определенный срок. Точное число и имена заболевших гандболистов не уточняются.

Неделю назад «Адемар» встречался в рамках чемпионата Испании с «Синфином». Весь матч гандболисты обеих команд провели в медицинских масках.

13 октября положительный тест на коронавирус сдал нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Футболист переносит заболевание бессимптомно, находясь на самоизоляции в Турине.