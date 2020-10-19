Российский ученый придумал способ снизить энергозатраты

Российский ученый, доцент кафедры энергетического факультета Забайкальского государственного университета Михаил Кобылкин придумал способ существенно снизить энергозатраты. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки в понедельник, 19 октября.

Кобылкин исследовал эффективность использования тепловых насосных установок в системах «ТЭЦ-потребитель» и предложил новый способ использования приборов. По его словам, именно особенности работы тепловых электростанций и неосторожное внедрение тепловых насосов приводят к увеличению расходов и не позволяют поддерживать энергосберегающий эффект.

«Технология тепловых насосов эксплуатируется повсеместно: от бытовых кондиционеров и холодильников до водоохлаждающих машин. Отдельной ветвью развития этой технологии являются установки обратного действия для получения теплоты путем доохлаждения различных слабо нагретых источников», — говорится в сообщении.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.