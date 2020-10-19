В Карачаево-Черкесии восстановили более 150 гектаров леса

За два года площадь восстановления лесов в Карачаево-Черкесской Республике составила более 150 гектаров. Об этом в министерстве природных ресурсов и экологии региона сообщили ТАСС.

Лесовосстановление проводилось в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Отмечается, что лесной фонд республики составляет 391,5 тысячи гектаров, а площадь особо охраняемых природных территорий — 97,5 тысячи гектаров.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

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