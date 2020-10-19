Начинающих фермеров Алтая поддержат миллионами рублей

В Алтайском крае фермеров поддержат 16 миллионами рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Уточняется, что решение о выделении средств принято во время заседания межведомственной комиссии по реализации мероприятий нацпроекта при участии министра сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева. Местные аграрии могут рассчитывать на получение поддержки при условии членства в сельхозкооперативе. Кроме того, им необходимо развивать молочное и мясное животноводство.

По данным краевого Минсельхоза, средства планируется направить на покупку высокопродуктивного скота, кормозаготовительной техники, оборудования для транспортировки и переработки молока.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.