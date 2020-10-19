Азербайджан обвинил Армению в обстреле нефтепровода «Баку — Новороссийск»

Генпрокуратура Азербайджана обвинила вооруженные силы Армении в обстреле нефтепровода «Баку — Новороссийск», передает РИА Новости.

Армянские войска запустили ракеты в направлении Хызинского района, который находится в 300 километрах от территории боевых действий, заявили в прокуратуре. Силы ПВО нейтрализовали ракеты, некоторые их части упали на расстоянии 250 метров от нефтепровода.

Баку утверждает, что это была попытка умышленного разрушения большого числа объектов инфраструктуры.

Протяженность нефтепровода «Баку — Новороссийск» составляет 1,33 тысячи километров. Оператором азербайджанской части выступает SOCAR. Ее протяженность — 231 километр.

Ранее генпрокуратура Азербайджана обвинила Армению в попытке обстрела крупного нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан.

27 сентября начались вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе, из-за которого Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор. Спустя две недели стороны объявили о перемирии, но обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.