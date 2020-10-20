У российских чиновников изъяли имущество на 34 миллиарда рублей

У российских чиновников изъяли недвижимость, транспортные средства и ценные бумаги на сумму более 34 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального прокурора России Игоря Краснова.

Речь идет о незаконно нажитом имуществе госслужащих или членов их семей — чтобы его конфисковали, оно должно быть приобретено на средства, превышающие общий доход собственника за три года.

Краснов отметил, что указанное имущество изъято за весь период реализации данных полномочий судами. Соответствующий федеральный закон о контроле за расходами чиновников вступил в силу в январе 2013 года.

Ранее Генпрокуратура обязала госслужащих с 2021 года отчитываться и декларировать наличие криптовалюты наравне с другими активами.

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