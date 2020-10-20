Онищенко отреагировал на уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отреагировал на уничтожение 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в США, назвав такой шаг неуважением и пренебрежением этическими принципами. Об этом он заявил в беседе с изданием «Взгляд» во вторник, 20 октября.

«В США действительно другая система. Для того чтобы там воспользоваться розеткой, россиянам приходится использовать переходник. Но если действительно в этом дело, то оправдание не очень убедительное. Это прежде всего политика, причем абсолютно примитивная», — отметил депутат Госдумы.

По его словам, можно было решить проблему при помощи специального адаптера, который позволил бы подключить российские аппараты. Онищенко заметил, что, судя по всему, у американской стороны не было желания искать выходы из ситуации.

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Также депутат подчеркнул, что Соединенным Штатам не стоило «таким демонстративным способом выказывать пренебрежение», даже если аппараты ИВЛ им были не нужны. В то же время он посчитал эту ситуацию неудивительной, поскольку Вашингтон «уже давно пренебрегает этическими принципами и мотивами».

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) ранее объяснило уничтожение 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких в США. Утилизацию связали с тем, что их не использовали в больницах из-за улучшения ситуации с коронавирусом.

Ранее издание BuzzFeed писало, что аппараты ИВЛ были утилизированы после того, как некоторое время хранились на складе в качестве запасного оборудования. Их якобы не использовали по ряду причин: во-первых, разница в напряжении в электрических сетях США и России не позволяла применять аппараты без специальных адаптеров, которыми не располагали американские больницы. Во-вторых, несколько аппаратов ИВЛ именно этой модели загорались и были причиной пожаров в российских больницах, в результате которых погибли шесть человек.