В США назвали реликтовым российский «Прогресс» в Крыму

Россия все еще использует в Крыму противокорабельные ракеты 3М44 «Прогресс», пишет The Drive. Данное оружие, находящееся в эксплуатации почти 50 лет, в публикации американского издания называется реликтом холодной войны.

Таким образом в The Drive отреагировали на видео ракетого пуска берегового ракетного комплекса (БРК) «Утес», опубликованное в октябре на YouTube телеканалом «Звезда».

Американское издание напоминает, что в ходе учений ракета 3М44 «Прогресс» была успешно перехвачена системой противовоздушной обороны (ПВО) фрегата «Адмирал Григорович» — зенитным ракетным комплексом (ЗРК) М-22 «Ураган».

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The Drive пишет, что боевая эффективность БРК «Утес» вызывает сомнения, однако Военно-морской флот (ВМФ) России по-прежнему ценит его. «Даже если сейчас он хотя бы частично используется для обучения противовоздушной обороне, этот воин времен холодной войны по-прежнему играет полезную роль», — пишет издание, напоминая, что когда Крым принадлежал Украине, данное оружие не использовалось, а соответствующая военная инфраструктура находилась в упадке.

В октябре Popular Mechanics написало, что армия США готовится вооружиться стратегической сверхдальнобойной суперпушкой Strategic Long Range Cannon (SLRC). Издание отмечает, что оружие будет поражать цели на расстоянии до 1150 миль (более 1850 километров), что в 50 раз превышает возможности подобных современных действующих орудий.