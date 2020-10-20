Бизнес оценил свои шансы на выживание при повторном карантине в России

Почти треть российских предпринимателей сферы малого и среднего бизнеса уверены, что их предприятия не переживут новых карантинных мер. Это следует из исследования Magram Market Research и Промсвязьбанка, пишет РБК.

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Около 20 процентов опрошенных сказали, что их бизнес может оставаться на плаву от одного до трех месяцев в случае повторного режима изоляции. Только 27 процентов респондентов готовы проработать в таких условиях более года, еще 16 процентов — от трех до шести месяцев. Около 13 процентов предпринимателей заявили, что продержатся лишь месяц, а 11 процентов оценили шансы своего бизнеса на выживание в срок от шести месяцев до года. Остальные затруднились ответить.

Большинство предпринимателей (53 процента) считают, что восстановление займет значительное время, от года до трех лет, если не будет новых ограничительных мер. Около 35 процентов опрошенных уже достигли показателей докризисного уровня (17 процентов), еще 18 процентов планируют сделать это до конца года.

Число объявлений о продаже готового бизнеса в российских городах-миллионниках выросло в среднем на 28 процентов после самоизоляции. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Уфе, Самаре и Воронеже, где число желающих продать свой бизнес выросло в два раза.