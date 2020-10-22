В России предложили заморозить цены на интернет

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил заморозить тарифы в России на услуги домашнего интернета до 1 июля 2021 года. Копию письма на имя главы Министерства цифрового развития Максута Шадаева публикует RT.

Федоров отметил, что в связи с пандемией коронавируса многие работодатели пересмотрели принципы организации труда и перевели значительную часть сотрудников на удаленную работу.

В обращении Федоров напомнил о недавнем опросе операторов фиксированной связи, в том числе и домашнего интернета, в котором говорилось об ожидании повышения тарифов на свои услуги в следующем году минимум на 10-20 процентов.

«Это потребует от перешедших на дистанционную работу сотрудников, и так пострадавших от экономических трудностей текущего года, дополнительных расходов», — говорится в тексте письма. В связи с этим депутат попросил Шадаева совместно с представителями рынка услуг связи рассмотреть возможность заморозить тарифы на домашний интернет.

В июле интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что рост цены на интернет в России является неизбежным. По его словам, на изменение стоимости влияет «пакет Яровой», понижение курса рубля и пандемия коронавируса. Мариничев не исключил, что в 2020 году цены на интернет будут серьезно расти. Операторы могут предлагать клиентам более высокие скорости, большее количество сервисов, чтобы нивелировать недовольство людей ростом цен.