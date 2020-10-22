Путин предрек эпоху тектонических сдвигов в мире

Коронавирус не отступил и представляет до сих пор серьезную угрозу, мир находится не просто на пороге кардинальных перемен, а на пороге эпохи тектонических сдвигов, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай». Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Трудно было представить, что в технологически продвинутом нашем XXI веке даже в самых благополучных, состоятельных странах, человек может остаться беззащитным перед, казалось бы, не такой уж и фатальной инфекцией», — сказал он.

По мнению главы государства, влияние пандемии на настоящее и будущее человечества еще предстоит осмыслить.

Накануне российский лидер заявил, что власти пока не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за пандемии. По его словам, медики в целом уже научились бороться с COVID–19.