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Путин предрек эпоху тектонических сдвигов в мире

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ
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Коронавирус не отступил и представляет до сих пор серьезную угрозу, мир находится не просто на пороге кардинальных перемен, а на пороге эпохи тектонических сдвигов, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай». Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Трудно было представить, что в технологически продвинутом нашем XXI веке даже в самых благополучных, состоятельных странах, человек может остаться беззащитным перед, казалось бы, не такой уж и фатальной инфекцией», — сказал он.

По мнению главы государства, влияние пандемии на настоящее и будущее человечества еще предстоит осмыслить.

Накануне российский лидер заявил, что власти пока не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за пандемии. По его словам, медики в целом уже научились бороться с COVID–19.

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