Женщину напугал сундук мужа с тысячами человеческих зубов

Пользовательница Reddit рассказала о необычной традиции, которую соблюдает семья ее мужа. Пост был опубликован в сабреддите AmItheAsshole.

Через год после свадьбы женщина обнаружила, что ее муж не расстается с мешочком, в котором хранятся человеческие зубы. Все они, как выяснилось, принадлежали его покойным родственникам. Такие же мешочки с зубами имелись и у других членов семьи. Когда кто-то из них умирал, родственники делили зубы покойника между собой, а содержимое его мешочка высыпали в семейный сундук. За несколько поколений в нем накопились тысячи зубов.

Женщину особенно напугало, что, по мнению мужа, та же судьба уготована и ей. Он считал, что ее зубы должны достаться их детям, а затем отправиться в общий сундук. «Муж очень возмущался, когда я сказала, что не желаю участвовать в этом ритуале, — пишет она. — Он спросил, неужели мне действительно хочется, чтобы у детей ничего не осталось на память обо мне, когда я умру».

Почти все участники обсуждения на Reddit встали на ее сторону. Несколько комментаторов сообщили, что живут, как и семья ее мужа, в Уэльсе, но никогда не слышали о подобной традиции. Кто-то вспомнил про посмертные реликвии, которые иногда хранили британцы в XIX веке. Часто это был локон умершего, украшения с зубами покойного встречались, но очень редко.

В 2016 году сообщалось, что на Голландской неделе дизайна продемонстрировали украшения из человеческих зубов, которые делала дизайнер Люси Майерус из Люксембурга. Сначала она превратила в кольца и серьги собственные зубы мудрости, затем несколько зубов для поделок пожертвовали преподаватели из Академии дизайна в Эйндховене и знакомый стоматолог.