Глава МИД Бельгии заразилась коронавирусом и попала в реанимацию

Глава МИД Бельгии Софи Вильмес заразилась коронавирусом и попала в реанимацию. Об этом пишет VRT.
Дипломата госпитализировали в отделение интенсивной терапии, поскольку там специалисты смогут контролировать ее лечение. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.
17 октября Вильмес рассказала, что получила положительный анализ на COVID-19. В своем Twitter она пояснила, что, скорее всего, заразилась в семейном кругу: покидая дом, глава МИД соблюдала все меры предосторожности.
21 октября первая в Европе страна, Испания, преодолела порог в миллион зараженных коронавирусом. Она вышла на шестую строчку по общему числу зараженных коронавирусом с начала пандемии.
По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 41,7 миллиона человек. 1,1 миллиона погибли.