Уничтожение российских ИВЛ в США объяснили мерами предосторожности

Уничтожение российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» в США объяснили мерами предосторожности. Об этом говорится в заявлении Федерального агентства Соединенных Штатов по чрезвычайным ситуациям, оно поступило в распоряжение ТАСС.

В ведомстве напомнили, что несколько аппаратов ИВЛ этой модели загорались и были причиной пожаров в российских больницах, в результате чего погибли шесть человек. Чтобы обеспечить безопасность больных и медицинского персонала, аппараты утилизировали еще в июле.

«Для использования техники, предназначенной для борьбы с COVID-19 и любыми другими заболеваниями, требуется рассмотрение и одобрение», — добавили представители ведомства.

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20 октября Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) объяснило уничтожение 45 российских аппаратов улучшением ситуации с пандемией COVID-19. Источник подтвердил, что ИВЛ доставили на склады в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, где они и хранились. Однако спустя какое-то время штаты направили аппараты обратно в FEMA: в итоге они просто не понадобились.

Издание BuzzFeed писало, что аппараты ИВЛ были утилизированы после того, как некоторое время хранились на складе в качестве запасного оборудования. Их якобы не использовали по ряду причин: во-первых, разница в напряжении в электрических сетях США и России не позволяла применять аппараты без специальных адаптеров, которыми не располагали американские больницы. Во-вторых, несколько аппаратов ИВЛ именно этой модели загорались и были причиной пожаров в российских больницах, в результате которых погибли шесть человек.

1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. На борту воздушного судна находились дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также оборудование. В Госдепартаменте заявили, что полностью оплатили поставки из России, Москва это отрицала, указывая на то, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), столько же — американская сторона.

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