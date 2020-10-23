Первый замглавы Росгвардии подал в отставку

Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Ченчик покинул свой пост. Об этом сообщает ТАСС с со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Начальник Главного штаба войск национальной гвардии РФ — первый заместитель директора ведомства генерал-полковник Сергей Ченчик подал в отставку», — приводит агентство слова собеседника.

Причина ухода Ченчика не уточняется.

Ранее 23 октября следователи отпустили бывшего замглавы Росгвардии генерала Сергея Милейко, задержанного по подозрению в мошенничестве. Генерал отпущен под обязательство о явке в связи с тем, что он, вероятно, пошел на сотрудничество со следствием.