Белорусские прокуроры уволились в знак поддержки протестующих

Несколько сотрудников Генпрокуратуры Белоруссии уволились в знак поддержки участников массовых протестов, передает Tut.by.

Они покинули надзорное ведомство в течение последнего месяца, среди уволившихся — начальники отделов и заместители начальников управлений.

Причиной ухода стало несогласие с позицией Генпрокуратуры по отношению к гражданам, пострадавшим от действий силовиков. В следственные органы поступило более 1,8 тысячи заявлений, однако о возбуждении уголовных дел ничего не известно.

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Один из уволившихся, старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Олег Талерчик, назвал произошедшее «внутренним экзаменом для самого себя». «Я решил рассказать о своем решении, чтобы символически поддержать смелых белорусов, которые подверглись репрессиям. Как профессионал в сложившейся ситуации я им помочь, к сожалению, не смог», — сказал он.

В Белоруссии третий месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших.