Эрдоган заявил о праве Турции участвовать в урегулировании конфликта в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара, как и Москва, имеет полное право на участие в урегулировании карабахского конфликта, передает агентство Anadolu.

Обращаясь к журналистам 23 октября глава государства подчеркнул, что российская сторона не озвучивала никаких претензий по поводу включения Турции в решение конфликта. Эрдоган добавил, что Минская группа ОБСЕ не смогла добиться каких-либо результатов в данном вопросе.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай подтвердил готовность Анкары направить войска в Азербайджан для поддержки Баку в конфликте в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Он подчеркнул, что страна в данном вопросе «не колеблется».

Территориальный конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Позже стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.