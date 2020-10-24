В Великобритании сообщили о непубличных мерах против России

Великобритания приняла ряд непубличных мер в отношении России после инцидента в Солсбери, помимо высылки дипломатов и введения санкций. Об этом в интервью The Times сообщил бывший советник британского премьер-министра Бориса Джонсона по национальной безопасности Марк Седвилл.

Он уточнил, что указанные меры касались, в частности, незаконного вывода денег из России. Кроме того, существуют и другие ограничения, которые Седвилл раскрывать не стал.

Экс-советник Джонсона также ответил на вопрос, почему Лондон до сих пор не применил против Москвы свой потенциал для осуществления кибератак. «То, что вы этого не видите, не значит, что мы этого не делаем», — отметил он, уточнив, что каких-либо «незаконных операций» не проводилось.

Ранее, 22 октября, Великобритания и Евросоюз ввели санкции против подразделения и сотрудников Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ) за хакерские атаки на бундестаг в 2015 году. Под новые ограничения попали 85-й главный центр спецопераций ГРУ, глава управления Игорь Костюков и сотрудник, подозреваемый в проведении самой атаки, Дмитрий Бадин. Санкции состоят из запрета на въезд и замораживания активов.

В марте 2018 года на улице в британском городе Солсбери были найдены без сознания бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Британская сторона считает российское руководство причастным к произошедшему.