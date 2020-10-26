«Адский» троллейбус удивил россиян

Памятник троллейбусу, который назвали «адским», удивил жителей Читы своим внешним видом. Местная администрация обещала россиянам в ближайшее время покрасить арт-объект, сообщает издание ZAB.RU.

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По сообщению агентства «Чита.ру», установку троллейбуса в микрорайоне Северный приурочили к 50-летнему юбилею городского депо. Автором памятника выступил местный кузнец и сварщик Вячеслав Легенький. В качестве основы он использовал списанную машину ЗиУ-9, сделанную из черного металла в начале 1990-х годов. По задумке мастера, арт-объект должен был символизировать движение и скорость. Для этого он обрезал у троллейбуса заднюю часть корпуса и прикрепил там металлические балки. Таким образом он хотел создать впечатление, что машина «летит» вперед.

Мрачный дизайн памятника вызвал неоднозначную реакцию у местных жителей, которые обсудили его в сообществе «Регион-75 | Чита» в соцсети «ВКонтакте». Некоторые из них назвали троллейбус «призрачным сараем» и предположили, что он обгорел. Позже в администрации прокомментировали композицию и заявили, что работа над троллейбусом еще не закончена, и в ближайшее время его покрасят. «Он не будет таким оставаться, мы же не "адский город"», — отметили в мэрии.

В сентябре 2020 года жителей Екатеринбурга возмутила инсталляция в форме «Колец всевластия», которую установили на заборе в рамках фестиваля уличного искусства. Горожане не оценили работу, так как она появилась на ограждении, которое относится к памятнику архитектуры. Они написали жалобу в правоохранительные органы. Вскоре выяснилось, что установку инсталляции согласовала местная администрация.

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