Стало известно о возбуждении уголовного дела после реконструкции в Домодедово

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после реконструкции в аэропорту Домодедово. Об этом стало известно источнику ТАСС в правоохранительных органах.

Как полагает следствие, неустановленные должностные лица аэропорта не проконтролировали выполнение госконтрактов с декабря 2012-го по декабрь 2019 года и не обеспечили сохранность приобретенных товаров. По информации источника, вследствие этого ущерб российскому бюджету составил более 107 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено 21 октября по статье о халатности, повлекшей причинение особо крупного хищения (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ).

В сентябре сотрудники ФСБ задержали организованную преступную группу (ОПГ) из высокопоставленных сотрудников Домодедовской таможни в аэропорту. Четверых таможенников заподозрили в получении взятки