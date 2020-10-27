У президента ФИФА обнаружили коронавирус

У президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Reuters.

Он сдал положительный тест на COVID-19. Отмечается, что 50-летний Инфантино находится на самоизоляции и переносит болезнь в легкой форме. Все контактировавшие с главой федерации лица должны будут принять соответствующие меры. В ФИФА пожелали итальянцу скорейшего выздоровления.

В июле этого года в отношении Инфантино было возбуждено уголовное дело. В ФИФА посчитали, что итальянец не виновен, поэтому не отстранили его от должности.

Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. В июне 2019-го его переизбрали на второй срок.